EUA recebem o primeiro congressista da Geração Z — CMIO

Uma pesquisa de boca de urna da CNN descobriu que apenas o voto dos jovens salvou o Partido Democrata de um aniquilamento

O democrata da Flórida Maxwell Frost se tornou o primeiro membro da Geração Z eleito para o Congresso. Um proponente de “Justiça social,” A vitória de Frost veio apesar das vitórias republicanas esmagadoras no Estado do Sol.

Frost obteve 58% dos votos no 10º Distrito Congressional da Flórida, batendo os 40% do desafiante republicano Calvin Wimbish. Ele foi fortemente favorecido neste distrito solidamente democrata e agora assume a cadeira de Val Demings, um democrata que venceu confortavelmente em 2016 e 2020.

Em outros lugares da Flórida, os republicanos registraram algumas vitórias históricas, com o governador Ron DeSantis marcando uma vitória de 20 pontos sobre Charlie Crist, e o senador Marco Rubio despachando Demings por mais de 16 pontos.

Aos 25 anos, Frost será o membro mais jovem do Congresso quando o próximo mandato da Câmara dos Deputados começar em janeiro. Comemorando no Twitter, Frost descreveu sua vitória como fazendo história para a Geração Z, ou o grupo demográfico nascido entre 1997 e 2012.













A plataforma de Frost é típica dos democratas mais jovens, com seu site de campanha descrevendo-o como um lutador por “justiça social, racial e econômica”. Na prática, a Frost apoia a saúde universal, o controle estrito de armas, a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis e o desfinanciamento da polícia e a libertação de alguns criminosos.

Sua campanha foi endossada pelos defensores progressistas senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren, e pelo Congressional Progressive Caucus.

Com os votos ainda sendo contados em alguns estados, os republicanos devem assumir o controle da Câmara, enquanto o Senado ainda está em desvantagem na manhã de quarta-feira. Embora os índices de aprovação do presidente Joe Biden tenham sido sombrios por meses, o “onda vermelha” previsto por alguns especialistas aparentemente não se concretizou.

Biden e os democratas podem agradecer à Geração Z pela sorte. Mais liberais do que seus antecessores do milênio, os membros desta geração favoreceram os candidatos democratas nas eleições intermediárias por uma margem de 28 pontos, de acordo com uma pesquisa de boca de urna da CNN. Os millennials, que têm entre 30 e 44 anos, votaram nos democratas por uma margem de dois pontos, enquanto os eleitores com idades entre 45 e 65 e 65+ favoreceram os republicanos por 11 e 13 pontos, respectivamente.