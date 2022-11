Newsweek: BRICS supera EUA e atrai países liderados pelos norte-americanos

De acordo com a Newsweek, isso se deve ao fato de os países não desejarem seguir o comportamento paradigmático dos norte-americanos .

Ao mesmo tempo em que a UE não poupa esforços em abandonar os recursos energéticos russos, os países do Norte da África estavam debatendo alternativas, além de fortalecerem as relações com Moscou e se recusarem a aceitar medidas restritivas contra os russos devido ao conflito na Ucrânia, destaca a mídia norte-americana.