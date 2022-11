Twitter demite funcionários africanos – mídia — CMIO

Os funcionários teriam sido ‘insultados’ ao receber cartas impessoais da administração dizendo que foram demitidos

O gigante da mídia social Twitter demitiu quase todos os seus funcionários em Gana, seu único escritório na África, citando problemas financeiros, de acordo com várias reportagens. Fontes disseram à CNN que todos, exceto um dos cerca de 20 funcionários, foram demitidos. A demissão em massa ocorreu apenas três dias depois que os trabalhadores retornaram ao escritório físico pela primeira vez desde o primeiro bloqueio do Covid-19.

Os trabalhadores chegaram ao escritório na capital do país, Acra, na sexta-feira para descobrir que foram bloqueados do sistema de computadores da empresa e de suas contas de e-mail de trabalho. As mensagens de rescisão que receberam em suas contas de e-mail pessoais foram endereçadas de forma genérica, sem nomes individuais, disseram ex-funcionários à CNN.

O tom brusco dos e-mails pegou alguns de surpresa, afirmam os relatórios. ""É muito ofensivo, desde o correio até a falta de próximos passos ao tom da carta, tudo", disse um ex-funcionário à BBC na quarta-feira.













Os funcionários foram instruídos a não “entrar em contato ou lidar com quaisquer clientes, clientes, autoridades, bancos, fornecedores ou outros funcionários da Empresa”, de acordo com os meios de comunicação que obtiveram cópias da carta. Eles também foram instruídos a informar o Twitter se alguém os procurasse.

Os ex-tweeps foram ordenados a permanecer disponíveis caso o Twitter precisasse de seus serviços novamente e avisados ​​para não começarem a trabalhar com nenhuma outra empresa até o último dia no Twitter, que foi nomeado como 4 de dezembro. De acordo com a BBC, esse requisito viola as leis trabalhistas locais. empregadores ditadores devem dar pelo menos três meses de antecedência antes de demitir alguém. Os funcionários demitidos também devem receber indenizações, o que vários disseram à agência que não receberam.

Depois de adquirir o Twitter por US$ 44 bilhões no mês passado, Musk imediatamente começou a trabalhar cortando fileiras. O homem mais rico do mundo está preocupado com o fato de a empresa estar perdendo US$ 4 milhões por dia e planeja demitir cerca de 3.700 funcionários.

Executivos seniores como o CEO Parag Agrawal e o chefe jurídico, de políticas e segurança Vijaya Gadde, bem como todo o Conselho de Administração, já foram apresentados, e um punhado de funcionários demitidos do Twitter nos EUA já entraram com uma ação coletiva. , acusando-os de não terem recebido aviso suficiente de acordo com a lei federal antes de também serem bloqueados de suas contas da empresa na semana passada.

Musk postou uma espécie de aviso em seu Twitter na quarta-feira, alertando que a empresa faria “muitas coisas idiotas nos próximos meses”, mas reverteria os que não funcionavam.