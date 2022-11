Laços energéticos de Índia e Rússia não entram em conflito com sanções ocidentais, dizem EUA

Report This Content

O Departamento de Estado dos EUA decidiu que o crescente comércio de energia entre Índia e Rússia não entra em conflito com as sanções ocidentais, um dia depois que o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, afirmou que Nova Deli continuaria a comprar petróleo bruto de Moscou, o que foi uma vantagem para o governo indiano por causa dos altos preços globais.

“Para ser claro, fomos intencionais em isentar petróleo e gás – o setor de energia – das sanções que foram impostas à Rússia. Então, o fato de a Índia ter uma alta demanda por energia, de continuar buscando petróleo e outras formas de energia da Rússia – isso não é algo que vá contra as sanções que foram impostas”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, durante coletiva de imprensa na terça-feira.

A Rússia teria emergido como a principal fornecedora de petróleo para a Índia em outubro, respondendo por 22% das importações totais de energia de Nova Deli. No ano fiscal de 2021-22, Moscou representou apenas cerca de 0,2% das importações totais de petróleo do país parceiro.

Até agora, os EUA, a União Europeia (UE) e outros aliados ocidentais impuseram oito rodadas de sanções econômicas contra Moscou pela operação militar especial na Ucrânia. De acordo com os governos ocidentais, as sanções visam privar Moscou de bilhões de dólares de receita com as exportações de energia, defesa e outros produtos.

Embora as exportações de energia da Rússia tenham sido isentas de sanções ocidentais, a UE disse que vai proibir as importações de petróleo bruto de Moscou até dezembro. A oitava rodada de sanções, que entrou em vigor no mês passado, também exigia a imposição de um teto de preços ao transporte marítimo de petróleo russo.

A Índia, normalmente uma grande parceira dos EUA, disse que vai continuar a fortalecer seus laços econômicos com a Rússia, que o ministro das Relações Exteriores Jaishankar descreveu, durante sua visita a Moscou, como uma “amiga testada pelo tempo” de Nova Deli.

Ele disse que a cooperação econômica entre os dois países está se movendo em direção à “estabilidade de longo prazo” e que ambas as nações estão no caminho certo para atingir a meta de faturamento anual de US$ 30 bilhões (cerca de R$ 155,6 bilhões) estabelecida pelos dois líderes durante a cúpula anual entre o presidente Vladimir Putin e o primeiro-ministro Narendra Modi, em Nova Deli, em dezembro de 2021.

Durante reuniões com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o vice-primeiro-ministro e ministro do Comércio, Denis Manturov, o principal diplomata indiano prometeu aumentar a cooperação entre os dois países em comércio, investimentos, energia, fertilizantes, produtos farmacêuticos, agricultura e transporte marítimo.

Lavrov afirmou ainda durante coletiva de imprensa conjunta com Jaishankar que os dois países também estão buscando aumentar a cooperação militar, incluindo a “produção conjunta de armas modernas”.

Comentando os crescentes laços econômicos entre Rússia e Índia em setores não energéticos, o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA sugeriu que era do “interesse” de Nova Deli reduzir a dependência de produtos russos, incluindo aqueles relacionados à segurança.

Relação Rússia-Índia

Price também reconheceu os fortes laços Rússia-Índia durante sua entrevista coletiva, dizendo que o relacionamento foi consolidado ao longo de décadas, inclusive durante a Guerra Fria.

“Quando se trata do relacionamento da Índia com a Rússia, sempre enfatizamos que é um relacionamento que se desenvolveu e se consolidou ao longo de décadas — realmente surgiu durante a Guerra Fria em um momento em que os Estados Unidos não estavam em uma posição para ser um parceiro econômico, um parceiro de segurança, um parceiro militar da Índia”, observou o funcionário dos EUA.

O porta-voz, no entanto, afirmou que uma “tarefa-chave” do governo Biden e dos que o sucedem seria afastar Nova Deli de Moscou.

“Agora, esta é uma transição que sempre pudemos ver claramente que não ocorrerá da noite para o dia, ao longo de alguns meses ou provavelmente ao longo de alguns anos. A Índia é um país grande, um país vasto, uma economia grande que tem necessidades urgentes”, afirmou Price.





