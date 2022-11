Eleições legislativas dos EUA: democratas seguram onda republicana na Câmara; Senado segue incerto

Com 64 assentos ainda em disputa, é possível que o Partido Republicano alcance o mínimo de votos para assumir o controle da Câmara. Porém o cenário esperado era uma vantagem maior, diante da insatisfação do eleitorado americano com os rumos da economia na gestão do presidente americano, Joe Biden. Com a baixa popularidade do presidente, a expectativa era a de uma derrota acachapante de seu partido nas urnas.