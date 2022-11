Twitter vai ‘fazer muitas coisas estúpidas’ – Musk – CMIO

O novo CEO da plataforma removeu a marca de seleção ‘oficial’ poucas horas após apresentá-la

Elon Musk disse que sua reformulação do Twitter envolveria “muitas coisas idiotas”, depois dele “matou” um recurso em que contas de alto perfil receberiam uma marca de seleção ‘oficial’ distinta da marca azul para assinantes pagos.

As marcas de seleção cinza apareceram em algumas contas na quarta-feira, um dia depois que a executiva de produto do Twitter Esther Crawford anunciado que essas marcas seriam usadas para distinguir grandes contas públicas – como as de “empresas comerciais, parceiros de negócios, grandes meios de comunicação… e algumas figuras públicas” – de assinantes pagos, que recebem o cheque azul anteriormente reservado para grandes nomes.

Duas horas depois que o influenciador de tecnologia Marques Brownlee notou seu cheque cinza, ele postou uma atualização afirmando “agora se foi”.

Almíscar comentou no post de Brownlee, confirmando que ele tinha “simplesmente matei” e que o cheque azul permaneceria “o grande nivelador”.

“Por favor, note que o Twitter fará muitas coisas estúpidas nos próximos meses” Musk twittou na quarta-feira, acrescentando que a empresa “Vai manter o que funciona e mudar o que não funciona.”

Desde que comprou o Twitter por US$ 44 bilhões no mês passado e declarou sua intenção de atuar como CEO da empresa, Musk fez várias mudanças na plataforma de mídia social. O bilionário da SpaceX e da Tesla demitiu 50% da equipe da empresa – concentrando-se principalmente nos envolvidos nos controversos departamentos de moderação de conteúdo e ‘confiança e segurança’ – e lançou marcas de seleção azuis e recursos extras para usuários dispostos a pagar US $ 8 por mês.

“Não há mais vacas sagradas em produtos no Twitter” Crawford comentou. “Elon está disposto a tentar muitas coisas – muitas falharão, algumas terão sucesso. O objetivo é encontrar a combinação certa de mudanças bem-sucedidas para garantir a saúde e o crescimento do negócio a longo prazo.”