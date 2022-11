Mídia: Alemanha bloqueia participação da China em 2 fabricantes de chips por questões de segurança

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report







Nesta quarta-feira (9), o governo alemão decidiu bloquear potenciais investimentos chineses em dois produtores domésticos de semicondutores depois que as medidas levantaram preocupações de segurança nacional, relataram fontes à Reuters.

Anteriormente, o Ministério da Economia da Alemanha havia recomendado que o governo bloqueasse a aquisição chinesa da fábrica de chips da Elmos. Hoje (9), o governo também decidiu bloquear uma aquisição chinesa da ERS Electronic, que tem sede no estado da Baviera, no sul do país.

“O gabinete decidiu sobre as duas proibições sob a Lei de Comércio Exterior”, disse uma das fontes á mídia.

No final de outubro, o país germânico decidiu fechar um acordo com uma gigante chinesa de transporte marítimo que pretendia ter participação em um dos terminais do porto de Hamburgo. Apesar do negócio ter avançado, a porcentagem da participação chinesa foi reduzida justamente pelo medo alemão de uma maior presença da China em seu território, conforme noticiado.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, impulsionou a decisão de permitir que a China comprasse a participação minoritária no porto, apesar da oposição de sua coalizão. Tal decisão provocou uma resposta irada do Ministério das Relações Exteriores, que alertou que o investimento expandiu desproporcionalmente a influência estratégica do gigante asiático. A China já havia descartado tais preocupações, escreve a Reuters.

Panorama internacional Reuters: viagem de Scholz à China gera preocupação na Alemanha após ‘dependência’ da energia russa

Na semana passada, Scholz foi a Pequim encontrar com o líder chinês, Xi Jinping, em uma viagem que também levantou preocupações entre membros do governo uma vez que Berlim se viu muito dependente da energia russa e não quer “repetir” tais passos com a China.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report