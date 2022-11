Zakharova: Moscou não tem ilusões sobre mudanças na atitude das elites dos EUA em relação à Rússia

Moscou não tem expectativas ou ilusões sobre um vislumbre de bom senso em relação à Rússia entre as elites de Washington, disse a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

“Não tínhamos e não temos expectativas e ilusões sobre a disputa no Capitólio entre republicanos e democratas. No contexto de um forte consenso russofóbico, infelizmente não devemos contar com alguns vislumbres de bom senso entre as elites americanas, independentemente de filiação partidária, quando se trata de relações com a Rússia”, disse Zakharova.