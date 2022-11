Nações ricas oferecem ajuda financeira e ignoram 'responsabilidade' na COP27, dizem especialistas

“Deve haver o reconhecimento de que os países industrializados do mundo em comparação com seus pares de países em desenvolvimento, e isso é apoiado por evidências coletadas [enquanto] as mudanças climáticas e as emissões causadas por seres humanos foram gravadas”, disse o professor especializado em política sul-africana e economia política internacional na Universidade Nelson Mandela, Ongama Mtimka, à Sputnik.

A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 (COP27) começou no domingo (6) em Sharm el-Sheikh, no Egito. No segundo dia da reunião, os Estados em desenvolvimento vulneráveis que sofrem com os problemas ambientais relacionados às mudanças climáticas enquanto produzem a menor quantidade de dióxido de carbono pediram às nações mais poluentes que

A Áustria prometeu US$ 50 milhões (cerca de R$ 257,3 milhões) por perdas e danos, a Alemanhae a Bélgica € 2,5 milhões ( mais de R$ 12,9 milhões) pela mesma emissão. Mais cedo, em setembro, a Dinamarca prometeu alocar US$ 13,5 milhões (cerca de R$ 69,4 milhões) com foco na região do Sahel, no noroeste da África. De sua parte, o primeiro-ministro irlandês Micheal Martin comprometeu € 10 milhões (aproximadamente R$ 51,8 milhões) para a iniciativa “Global Shield” em 2023.

Entre 2009 e 2020, os países industrializados entregaram apenas uma fração de sua meta de financiamento climático de US$ 100 bilhões (cerca de R$ 515,1 bilhões). Assim, por exemplo, os EUA deram US$ 7,6 bilhões (R$ 39,1 bilhões) em vez de US$ 40 bilhões (R$ 206,1 bilhões); O Canadá estava com US$ 3,3 bilhões (R$ 17 milhões) a menos, fornecendo apenas 37% de sua parcela justa. A Austrália deu 38% de sua participação, ficando aquém de US$ 1,7 bilhão (R$ 8,7 bilhões). O Reino Unido enganou os países em desenvolvimento em US$ 1,4 bilhão (R$ 7,2 bilhões), dando 76% do que havia concordado a pagar. Alemanha, França e Japão forneceram grande parte de sua ajuda em empréstimos, em vez de doações, de acordo com o Carbon Brief, um site de jornalismo investigativo com sede no Reino Unido.