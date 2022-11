Rússia e Irã devem fechar acordo maciço de energia – oficial – CMIO

O Irã espera assinar um acordo de US$ 40 bilhões com a gigante russa de energia Gazprom em dezembro, disse o vice-chanceler iraniano Mahdi Safari nesta semana.

“Fechamos um acordo de US$ 6,5 bilhões com a Gazprom. Esperamos que os acordos restantes, totalizando US$ 40 bilhões, sejam assinados no próximo mês”, disse. Safari disse à agência de notícias ISNA, acrescentando que as negociações estão em andamento.

A National Iranian Oil Company e a Gazprom concordaram em julho em cooperar no desenvolvimento de dois depósitos de gás e seis campos de petróleo no Irã. O documento também inclui permutas de gás natural e derivados, implantação de projetos de GNL e construção de gasodutos.

No início de outubro, o vice-primeiro-ministro russo Aleksandr Novak anunciou que Moscou e Teerã podem concordar com uma troca de 5 milhões de toneladas de petróleo e 10 bilhões de metros cúbicos de gás, a ser concluída até o final do ano.

Na terça-feira, Novak disse que a Rússia e o Irã já iniciaram a troca de entregas de recursos energéticos, em particular produtos petrolíferos, e concordaram em expandir a lista de bens comercializados. Ele também observou que “a quantidade de investimento russo nos campos de petróleo do Irã aumentará”.

O desenvolvimento ocorre quando a Rússia e o Irã expandem rapidamente seus laços comerciais e energéticos em meio às sanções ocidentais impostas a ambas as nações. Os acordos de troca ajudam os países a evitar problemas de liquidação apresentados pelo sistema financeiro ocidental. Também desfrutam de ligações comerciais diretas através do Mar Cáspio.

O ministro iraniano do Petróleo, Javad Owji, disse no fórum bilateral que os setores público e privado em ambos os países estão procurando “neutralizar as sanções”.

