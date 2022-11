Ex-banqueiro de Wall Street prevê o fim do dólar — CMIO

O dólar americano, que está desfrutando de seus anos de pico no momento, pode perder seu status de principal moeda de reserva do mundo, disse o ex-executivo do Lehman Brothers Lawrence McDonald à agência de notícias Sputnik.

Em uma entrevista publicada na quinta-feira, ele disse: “Definitivamente vai acontecer. Não é um problema de curto prazo, talvez 20 a 30 anos, porque os EUA têm muita riqueza, temos muito poder militar, mas não há dúvida. Os melhores anos de pico do dólar estão bem aqui.”

De acordo com McDonald, que atuou como vice-presidente de dívidas em dificuldades e negociação de títulos conversíveis no Lehman Brothers, o armamento do sistema financeiro SWIFT pode prejudicar o domínio do dólar ao empurrar os bancos para outros substitutos.

“O jogo de sanções-SWIFT deve ser usado pelo Ocidente uma vez a cada 10 anos, mas eles estão usando isso contra vários países”, disse. ele disse. “Sanções contra a Rússia em uma guerra, tudo bem. Do ponto de vista dos EUA, o problema é que você atingiu 10 países diferentes na cabeça com o cartão de sanções, então você está forçando esses países a formar um bloco contra você. É isso que está acontecendo.”

McDonald acredita que daqui a dois anos, o dólar provavelmente estará muito mais baixo porque países e bancos estarão procurando maneiras de contornar o SWIFT.

Na semana passada, o Charge d’Affaires da China para a Rússia disse que a mudança para pagamentos em moedas nacionais está acelerando o processo de desdolarização global.

Moscou advertiu repetidamente que a política de sanções de Washington está minando a confiança no dólar. O presidente russo, Vladimir Putin, disse na semana passada que os EUA “desacreditado” sua moeda armando-a. Segundo ele, o longo reinado do dólar como moeda de reserva mundial está ameaçado. Putin previu que os acordos em moedas nacionais ganharão impulso e gradualmente se tornarão dominantes em todo o mundo.

