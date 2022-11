Contas de energia da UE e do Reino Unido batem recorde – Bloomberg – CMIO

Apoios financeiros alocados pelos governos não conseguiram proteger as famílias da crise

O preço médio do gás no varejo na UE e no Reino Unido dobrou em outubro em comparação com o mês anterior, quando atingiu € 0,18 por quilowatt-hora, informou a Bloomberg na segunda-feira, citando dados da consultoria de energia VaasaETT.

Os custos de eletricidade para os consumidores aumentaram 67%, para € 0,36 por quilowatt-hora.

O aumento ocorreu apesar das últimas tentativas dos governos da UE de proteger as famílias contra a espiral dos preços da energia, fornecendo bilhões em subsídios. Os líderes da UE prometeram mais de 550 bilhões de euros no ano passado para ajudar empresas e famílias a enfrentar a crise energética.

De acordo com Philip Lewis, diretor executivo da VaasaETT, é provável que as contas domésticas fossem ainda maiores se não fosse a ajuda financeira.













Em uma base mensal, a tarifa unitária média da eletricidade teria aumentado 3,4% em outubro, enquanto a do gás cresceu 2,5%. Os maiores ganhos mensais foram registrados em Dublin, na Irlanda, onde as tarifas de energia subiram 44%, enquanto o preço médio do gás em Roma subiu 97%.

“Se, essencialmente, tivermos a crise mais ou menos durando mais um ano inteiro, ou mais de um ano, esse custo dessas medidas para esses governos será enorme”, disse. Lewis disse, conforme citado pela mídia.

“Eventualmente, os clientes esquecerão que esses preços não são preços reais – eles os considerarão como a norma e então se tornará essencialmente impossível removê-los”. ele adicionou.

A UE e o Reino Unido estão enfrentando um forte aumento nos preços da energia e uma inflação recorde em meio a sanções anti-Rússia e uma política de abandonar o combustível russo. Espera-se que a situação leve ao racionamento e escassez de energia em toda a Europa Ocidental.

