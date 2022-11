Produtores de petróleo dos EUA desfrutam de seis meses mais lucrativos de todos os tempos – FT – CMIO

O lucro líquido agregado das empresas de petróleo e gás de capital aberto que operam nos Estados Unidos ultrapassou US$ 200 bilhões no segundo e terceiro trimestres do ano, de acordo com análises de relatórios de lucros e estimativas realizadas pela S&P Global Commodity Insights para o Financial Times.

A mídia informou no fim de semana, citando a análise, que os produtores de petróleo dos EUA lucraram em um período de turbulência geopolítica devido ao conflito na Ucrânia que abalou o mercado global de energia e fez os preços dispararem. O valor de US$ 200 bilhões, que inclui supermajors, grupos integrados de médio porte e operadoras de xisto independentes menores, marca a “mais lucrativo seis meses já registrado e o coloca em curso por um ano sem precedentes”, ele escreveu.



“O fluxo de caixa operacional provavelmente será recorde – ou pelo menos muito próximo disso – até o final do ano” o diretor executivo de pesquisa de ações upstream da S&P, Hassan Eltorie, disse ao FT.

O relatório também observou que na semana passada o presidente dos EUA, Joe Biden, apelidou os ganhos descomunais de “golpe de guerra” e acusou as empresas de “lucratividade” do conflito. Biden ameaçou pedir ao Congresso que atingisse os produtores com impostos mais altos, a menos que investissem o dinheiro para bombear mais petróleo para reduzir os preços na bomba.













Respondendo à perspectiva de um imposto inesperado, Darren Woods, presidente-executivo da ExxonMobil, que teve seu trimestre mais lucrativo de todos os tempos, teria dito que o grande dividendo de sua empresa deveria ser considerado sua maneira de “devolver parte de nossos lucros diretamente ao povo americano”.

Os lucros abundantes foram sustentados pelo fluxo de caixa livre crescente, uma métrica chave do setor que é definida como o fluxo de caixa das operações menos os gastos de capital, explicou o relatório. Ele também apontou que o petróleo Brent de referência teve uma média de mais de US $ 105 por barril no segundo e terceiro trimestres – bem acima da média de cerca de US $ 70 por barril nos últimos cinco anos. O Brent atingiu uma alta de quase US$ 140 o barril no início de março.

Enquanto isso, Wall Street exigiu que as empresas priorizassem os retornos dos acionistas em vez de dispendiosas campanhas de perfuração em busca de um crescimento cada vez maior da produção.

De acordo com estimativas do banco de investimento Raymond James, citado pelo FT, os gastos de capital dos 50 maiores produtores do mundo serão de cerca de US$ 300 bilhões este ano, cerca de metade do que era em 2013, a última vez que os preços estavam em um nível comparável.



“Nos últimos cinco anos, a indústria mudou de ‘drill, baby, drill’ para se concentrar no que os acionistas realmente querem, que é o retorno do capital.” disse Pavel Molchanov, analista da Raymond James. “Dividendos e recompras de ações nunca foram tão generosos como agora”, ele notou.

