Austríacos instados a economizar ‘cada quilowatt-hora’ — CMIO

A rede elétrica do país pode atingir seu limite de carga neste inverno, alertou um operador do sistema

Autoridades austríacas pediram aos cidadãos que reduzam seu consumo de energia depois que o teste de estresse do sistema de rede do país mostrou que um inverno frio poderia levar ao limite o fornecimento de energia do país.

Falando a repórteres na segunda-feira, a ministra austríaca do Clima e da Energia, Leonore Gewessler, alertou para meses difíceis pela frente, com a operadora da rede chamando o “situação extremamente desafiadora, mas administrável” em um “cenário realista”.

O ministro observou que os cenários críticos se tornariam menos prováveis ​​se pessoas e empresas usarem eletricidade com moderação. “É por isso que peço a todos em nosso país – ajudem, economizem energia se puderem. Juntos vamos superar esta crise.”

O teste de estresse realizado pela operadora nacional de rede APG ocorre em meio a crescentes temores sobre a segurança energética neste inverno. A Áustria já havia confiado na Rússia para 80% de suas importações de gás. Com o objetivo da UE de reduzir a dependência energética de Moscou, Viena precisa encontrar suprimentos alternativos mais caros. Segundo as autoridades, as grandes empresas teriam que reduzir o consumo de energia se as usinas de energia falhassem na Alemanha ou se menos usinas nucleares continuassem a operar na França.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Reino Unido testa plano de emergência de apagão – Guardian

“O teste de estresse não é um indicador de apagão”, O CEO da APG, Gerhard Christiner, insistiu, enquanto avisava que “eventos extremos” como um inverno muito frio pode “nunca ser descartado”, acrescentando que “cada quilowatt-hora economizado faz a diferença.”

Em junho, a Áustria reabriu sua maior usina a carvão devido a preocupações com uma possível emergência no fornecimento de gás, retornando ao uso de combustível fóssil apesar do compromisso de combater as mudanças climáticas.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT