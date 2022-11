Importações de petróleo da China aumentam para alta de cinco meses – CMIO

O maior importador de petróleo do mundo, a China, comprou 43,14 milhões de toneladas de petróleo bruto em outubro, o que equivale a 10,2 milhões de barris por dia, segundo dados divulgados pela alfândega do país na segunda-feira. As importações de petróleo em outubro foram 4% maiores do que em setembro e as maiores desde maio.

Em setembro, Pequim agiu para aumentar a exportação de produtos petrolíferos refinados, emitindo uma cota anual de 15 milhões de toneladas, que poderia ser prorrogada para o primeiro trimestre.

De acordo com dados de rastreamento de navios-tanque compilados pela Bloomberg, o impacto da medida continuará aparecendo nos dados de importação de petróleo por vários meses, com quase 9,3 milhões de barris de petróleo por dia enviados para a China em outubro, o maior desde dezembro de 2021.

“O crescimento das importações de petróleo da China é desencadeado principalmente pela cota de exportação, com a demanda doméstica ainda fraca”, Emma Li, analista da Vortexa, disse à mídia, acrescentando que a mais recente redução no preço oficial de venda das especificações da Arábia Saudita para os países asiáticos provavelmente também contribuiu para o crescimento das importações.













As exportações líquidas de combustível da China caíram 43% em outubro em comparação com o mês anterior, de acordo com dados separados divulgados na segunda-feira.

O declínio ocorreu quando as refinarias estatais aumentaram a atividade durante o mês, de acordo com o consultor do setor OilChem, conforme citado pela Bloomberg.

As taxas de execução estavam em 76,4% da capacidade em 3 de novembro, a mais alta no sétimo mês. As importações de outubro ficaram um pouco acima do patamar de 10 milhões por dia, média registrada no período pré-pandemia.

A queda nas exportações líquidas de combustíveis pode refletir um efeito de defasagem, pois normalmente as refinarias levam tempo para importar petróleo bruto, processá-lo em diesel ou gasolina e depois enviá-lo para o exterior.

