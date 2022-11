Mercado imobiliário do Reino Unido em queda – credor hipotecário – CMIO

O mini-orçamento da ex-primeira-ministra Liz Truss aumentou os custos dos empréstimos, diz Halifax

Os preços das casas britânicas caíram em outubro na taxa mensal mais rápida desde fevereiro de 2021, um novo sinal de fraqueza no mercado imobiliário que reflete as consequências do plano econômico do antigo governo, segundo Halifax.

Em um relatório na segunda-feira, o credor hipotecário disse que os preços dos imóveis caíram 0,4% no mês, após uma queda de 0,1% em setembro. O preço médio caiu para £ 292.598 ($ 334.508).

Halifax indicou que a desaceleração foi parcialmente impulsionada pela agenda econômica de 23 de setembro da ex-primeira-ministra Liz Truss, conhecida como miniorçamento, que colocou os mercados financeiros britânicos em queda livre e elevou os custos dos empréstimos. O plano econômico acabou resultando na substituição de Truss por Rishi Sunak.

“Embora fosse esperada uma desaceleração pós-pandemia, não há dúvida de que o mercado imobiliário recebeu um choque significativo como resultado do mini-orçamento que viu uma aceleração repentina nos aumentos das taxas de hipotecas”, disse o diretor de Halifax Mortgages Kim Kinnaird.

Sunak e seu chanceler, Jeremy Hunt, responderam à crise sinalizando prováveis ​​aumentos de impostos e cortes de gastos do governo. Isso, de acordo com Halifax, poderia aumentar a pressão baixista sobre os preços das casas.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Reino Unido estava a ‘horas’ de um possível colapso total – Banco da Inglaterra

O credor, no entanto, acrescentou que “enquanto o ritmo de crescimento anual também continuou a diminuir, para +8,3% em comparação com +9,8% em setembro, os preços médios permanecem próximos de recordes”.

De acordo com o relatório, os preços das casas aumentaram mais de £ 22.000 (mais de US $ 25.000) em média nos últimos 12 meses e quase £ 60.000 (+25,7%) nos últimos três anos, o que descreveu como “significativo.”

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT