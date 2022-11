PIB da Índia dobrará na próxima década – FT – CMIO

A Índia se tornará a terceira maior economia do mundo até 2027, com seu PIB mais do que dobrando dos atuais US$ 3,4 trilhões para US$ 8,5 trilhões nos próximos 10 anos, escreveu o economista-chefe da Ásia do Morgan Stanley em uma coluna para o Financial Times na terça-feira.

A capitalização de mercado da Índia está projetada para subir para US$ 11 trilhões até 2032, mantendo o status de terceira maior economia do mundo, escreveu Chetan Ahya.

Segundo o analista, a Índia adicionará mais de US$ 400 bilhões ao seu PIB a cada ano, uma escala que só será superada pelos EUA e China. Ahya observou que a economia indiana hoje é “onde a China estava em 2007 – uma lacuna de 15 anos.”

O economista destacou que a população em idade ativa da Índia continua crescendo, o que sugere que terá uma pista de crescimento mais longa. A idade média do país hoje é 11 anos mais jovem do que a da China.

O crescimento real do PIB da Índia terá uma média de 6,5% na próxima década, enquanto o da China terá uma média de 3,6%, disse Ahya, citando os diferenciais de crescimento da produtividade. Além disso, Nova Délhi está atualmente fazendo esforços conjuntos para aumentar os gastos em infraestrutura à medida que o país acompanha o impulso de industrialização da China.

Além disso, a Índia está liderando e adotando uma abordagem de desenvolvimento única quando se trata de infraestrutura digital, que pode ser tão importante quanto o tipo físico no mundo de hoje. Ao contrário de outras economias onde as redes privadas se estabeleceram, a Índia liderou o mundo na construção de infraestrutura digital pública, baseada em seu exclusivo sistema de identificação digital Aadhaar.

