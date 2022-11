Alguns bilionários têm pegada de carbono do tamanho da França – Oxfam – CMIO

Apenas 125 indivíduos ricos causam 393 milhões de toneladas de emissões de CO2 a cada ano, conclui um estudo

As pessoas mais ricas do mundo causam quantidades enormes e insustentáveis ​​de emissões de carbono e, ao contrário das pessoas comuns, 50% a 70% de sua poluição resulta de seus investimentos, revelou a instituição de caridade anti-pobreza Oxfam.

De acordo com seu relatório divulgado na segunda-feira, 125 dos bilionários mais ricos do mundo emitem em média três milhões de toneladas de CO2 por ano, mais de um milhão de vezes a média de alguém nos 90% menos ricos da humanidade. Os bilionários têm uma participação coletiva de US$ 2,4 trilhões em 183 empresas, segundo o estudo.

O número real de poluição provavelmente será ainda maior, diz a Oxfam, já que os dados disponíveis sobre as emissões de carbono corporativas demonstraram subestimar sistematicamente o verdadeiro impacto. Bilionários e empresas que não revelam publicamente suas emissões e, portanto, não podem ser incluídos na pesquisa, provavelmente são aqueles com alto impacto climático.



“Esses poucos bilionários juntos têm ‘emissões de investimento’ que equivalem às pegadas de carbono de países inteiros como França, Egito ou Argentina.” disse Nafkote Dabi, Líder de Mudança Climática da Oxfam.

“Esses investidores bilionários no topo da pirâmide corporativa têm uma enorme responsabilidade por impulsionar o colapso climático. Eles escaparam da responsabilidade por muito tempo”, ela estressou.

De acordo com o ativista, as emissões de estilos de vida bilionários, incluindo seus jatos particulares e iates, são milhares de vezes as da pessoa média. No entanto, as emissões de carbono de seus investimentos são mais de um milhão de vezes maiores.

O estudo também descobriu que os bilionários tiveram uma média de 14% de seus investimentos em indústrias poluentes como energia e materiais como cimento. Isso é o dobro da média para investimentos nas empresas do S&P 500. Apenas um bilionário da amostra tinha investimentos em uma empresa de energia renovável, disse a Oxfam.

“Os super-ricos precisam ser tributados e regulamentados para evitar investimentos poluentes que estão destruindo o planeta”, disse. Dabi concluiu.

