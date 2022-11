Coreia do Norte explica testes de mísseis — CMIO

A recente série de testes de mísseis da Coreia do Norte fez parte de um exercício que simula ataques a alvos sul-coreanos e norte-americanos usando uma variedade de munições, incluindo armas com capacidade nuclear, explicaram os militares do país, segundo a mídia estatal.

Pyongyang continuou apontando que os lançamentos de mísseis foram uma resposta aos exercícios aéreos conjuntos ‘Vigilant Storm’ de Seul e Washington, que ocorreram entre 31 de outubro e 5 de novembro. “maior escala de todos os tempos” exercícios como um “ato provocativo aberto de intencionalmente agravar a tensão na região” e “um exercício de guerra perigoso” especificamente contra a Coreia do Norte.

O Estado-Maior do Exército Popular da Coreia disse que não pode ignorar a “natureza agressiva” do exercício e realizou sua própria demonstração de força.

Entre 2 e 5 de novembro, a Coreia do Norte afirma ter implantado cerca de 500 caças, disparado centenas de projéteis de artilharia no mar e lançado várias dezenas de foguetes, incluindo mísseis balísticos táticos de curto alcance carregados com ogivas para “dispersão e infiltração subterrânea”, alguns dos quais teriam desembarcado em uma ilha desabitada.













Pyongyang diz que esses exercícios foram feitos para simular um ataque a uma base aérea inimiga, a aeronaves hostis, bem como a uma grande cidade sul-coreana, a fim de “esmagar o frenesi contínuo de provocações de guerra do inimigo.”

Os exercícios de ‘Tempestade Vigilante’ deste ano conduzidos pelos EUA e pela Coreia do Sul envolveram cerca de 240 aeronaves militares e se tornaram os maiores exercícios de seu tipo até hoje, de acordo com a Força Aérea dos EUA. O exercício conjunto estava inicialmente programado para durar até 4 de novembro, mas foi prorrogado por mais um dia, provocando protestos ferozes de Pyongyang, que chamou a decisão “um erro irrevogável e terrível.”