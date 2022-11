Papa emite alerta aos católicos alemães — CMIO

O pontífice estava reagindo às reformas propostas por uma facção no país, sugerindo que os padres deveriam ter permissão para se casar

O papa Francisco criticou as reformas sugeridas por um movimento católico alemão progressista, que inclui permitir que mulheres se tornem diáconas e permitir relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo em um esforço para lidar com números cada vez menores.