Submarino nuclear britânico pegou fogo – The Sun – CMIO

O HMS Victorious estava carregando ICBMs nucleares Trident 2 quando o fogo começou

Um dos submarinos nucleares da classe Vanguard da Marinha Britânica foi forçado a abortar um “missão ultra-secreta” depois de ter sofrido danos de fogo, de acordo com um artigo de domingo publicado pelo The Sun.

De acordo com as fontes do canal, foram necessários os esforços de mais de 130 tripulantes, incluindo muitos que estavam de folga, para apagar um incêndio elétrico a bordo do HMS Victorious, que transportava ICBMs nucleares Trident 2 no momento do incidente. .



Embora o fogo tenha sido contido de forma relativamente rápida, a situação de emergência declarada pelo capitão do navio forçou o navio a disparar para a superfície em um local não revelado no Atlântico Norte para liberar fumaça tóxica.

Uma fonte da Marinha teria explicado ao The Sun que “todo membro de mar da Marinha Real é um bombeiro qualificado”, e que isso garantiu que os navios e submarinos britânicos pudessem responder rapidamente a esses incidentes sem afetar os resultados operacionais.

No entanto, os danos causados ​​pelo incêndio levaram o capitão do submarino a abandonar um “missão ultra-secreta” e ordenar que o navio retorne à base em HMNB Clyde em Faslane, Escócia.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia testa novo submarino nuclear – chefe da Marinha

O The Sun observou que a embarcação de 30 anos, que custou mais de US$ 3 bilhões, é uma das quatro patrulhas de dissuasão nuclear ininterruptas da Marinha Real. Um porta-voz da Marinha Real disse ao jornal que o incidente não afetou a dissuasão contínua no mar, mas se recusou a fornecer mais detalhes sobre as operações submarinas.