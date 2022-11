Mundo está na ‘estrada para o inferno’ – chefe da ONU – CMIO

Antonio Guterres destacou os Estados Unidos e a China como duas nações com “responsabilidade particular” no combate às mudanças climáticas

O mundo deve escolher entre cortar as emissões ou condenar as gerações futuras a uma catástrofe climática, alertou o secretário-geral das Nações Unidas, Antonio Guterres, ao falar na cúpula da COP27 no Egito na segunda-feira.

“A humanidade tem uma escolha: cooperar ou perecer” Guterres disse aos delegados reunidos para discutir como combater a mudança em meio a um conflito militar em andamento entre a Rússia e a Ucrânia e o aumento da inflação global e a escassez de energia.

Guterres insistiu que os países mais ricos e mais pobres do mundo devem formar um pacto para acelerar a transição dos combustíveis fósseis, destacando a China e os Estados Unidos como dois países que têm “particular responsabilidade de unir esforços para tornar este pacto uma realidade”.

Ou é um pacto de solidariedade climática ou um pacto de suicídio coletivo.

“As emissões de gases de efeito estufa continuam crescendo. As temperaturas globais continuam subindo. E nosso planeta está se aproximando rapidamente de pontos de inflexão que tornarão o caos climático irreversível”, disse. disse Guterres, proclamando que “Estamos em uma estrada para o inferno climático com o pé no acelerador.”













As advertências do chefe da ONU foram apoiadas pelo ex-vice-presidente dos EUA Al Gore, que também enfatizou a necessidade de acabar com a dependência de combustíveis fósseis. “Devemos ver o chamado ‘dash for gas’ pelo que realmente é: uma corrida por uma ponte para lugar nenhum, deixando os países do mundo enfrentando o caos climático e bilhões em ativos ociosos, especialmente aqui na África”, ele disse.

Guterres também apontou que o mundo deve atingir zero emissões líquidas até 2050 se os signatários do Acordo Climático de Paris de 2015 quiserem alcançar seu objetivo de longo prazo de impedir que as temperaturas globais subam mais de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais.

Na semana passada, a notória ativista climática adolescente Greta Thunberg sugeriu combater as mudanças climáticas eliminando o capitalismo, que ela disse ter sido definido por “colonialismo, imperialismo, opressão e genocídio pelo chamado Norte global”.