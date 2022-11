Alemães revelam temores pela sobrevivência financeira em pesquisa — CMIO

Medidas de alívio tomadas por Berlim em meio à crise de energia não são suficientes, diz metade dos entrevistados

Metade dos alemães questionados em uma pesquisa disseram temer não ter dinheiro suficiente para sobreviver ao próximo inverno, uma pesquisa encomendada pelo tablóide Bild revelou no domingo. A maioria das pessoas também acredita que as medidas de alívio do governo para aliviar as consequências da crise energética em curso não são suficientes.

Apenas 36% dos entrevistados acreditam que as medidas governamentais os ajudarão a sobreviver, de acordo com a pesquisa realizada pela agência de pesquisas INSA.

No final de outubro, outra pesquisa do INSA também mostrou que mais da metade dos alemães acreditava que o chanceler Olaf Scholz não estava à altura dos desafios que o país enfrentava.

Cerca de um terço dos alemães (31%) admitiram que não poderiam comprar presentes de Natal para seus entes queridos nesta temporada devido à falta de dinheiro, acrescentou o INSA. Mais de um quarto dos alemães (28%) disseram que não poderiam continuar pagando suas contas de energia nos próximos meses. Uma em cada cinco pessoas também teme por seus empregos em meio à contínua crise de energia.













As descobertas chegam em um momento em que a Alemanha está enfrentando uma escassez de energia, em parte causada pela vontade da UE de desistir de importar energia russa, em resposta à operação militar de Moscou na Ucrânia. A crise elevou os preços do petróleo e do gás, provocando temores de uma possível “inverno arrepiante” em toda a Alemanha.

Em outubro, Berlim divulgou um plano de US$ 200 bilhões para apoiar indústrias e famílias durante o inverno. O plano envolve, em particular, o subsídio de uma certa quantidade de consumo de energia pelas famílias e pelas empresas para limitar o impacto dos altos preços do gás e a fixação de tetos de preços de energia. O volume exato de consumo de energia a ser subsidiado ainda não foi revelado.

As autoridades alemãs também adotaram outras medidas para enfrentar o inverno. Os cidadãos foram previamente instados a limitar seu consumo de energia diminuindo suas temperaturas de aquecimento e tomando menos banho. Algumas cidades alemãs também anunciaram a criação de “aquecimento” espaços para aqueles que não podem pagar suas contas de energia em particular.