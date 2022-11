Polônia expandirá base aérea dos EUA – Ministro da Defesa – CMIO

A expansão da base vem como parte de um acordo que garante uma presença “permanente” dos EUA na Polônia, diz o Ministério da Defesa

A Polônia expandirá uma base militar que abriga a Brigada de Aviação de Combate dos EUA nos próximos anos, anunciou o ministro da Defesa do país, Mariusz Blaszczak, na segunda-feira durante uma visita às instalações. Localizada na cidade polonesa central de Powidz, espera-se que a base fortaleça as capacidades de operação da Força Aérea dos EUA em apoio às forças polonesas e da OTAN na região, disse ele.

A instalação terá novos hangares e armazéns, bem como uma instalação de armazenamento de combustível a granel nas proximidades, disse o ministro, acompanhado pelo embaixador dos EUA na Polônia, Mark Brzezinski. A base de Powidz hospeda os helicópteros de ataque Apache dos EUA.

Powidz “está se transformando em um complexo militar, preparando-se para apoiar as forças polonesas e da OTAN no flanco leste da Aliança do Atlântico Norte”, Blaszczak disse em meio a tensões sem precedentes entre a Otan e a Rússia sobre a contínua ofensiva militar de Moscou na Ucrânia.

A expansão da base faz parte do Acordo de Cooperação em Defesa Reforçada de 2020 entre Washington e Varsóvia. O acordo “cria condições para uma presença permanente e de longo prazo das Forças Armadas dos EUA na Polônia”, disse o Ministério da Defesa polonês, acrescentando que “fortalecer” segurança nacional.













Um total de 114 projetos de infraestrutura em 11 localidades estão incluídos no acordo, que o ministério disse que “permitir o rápido desenvolvimento de capacidades de combate adicionais na Europa Central e Oriental”.

Segundo Blaszczak, Varsóvia também planeja construir seu próprio potencial militar comprando helicópteros e tanques dos EUA. A expectativa é receber os tanques Abrams já no próximo ano. Um pedido de compra de 96 helicópteros de ataque também foi feito, de acordo com o ministro da Defesa.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Joe Biden, disse que as forças dos EUA que estavam “temporariamente” enviados para a Polônia provavelmente permanecerão lá por um “muito tempo.” Varsóvia pediu anteriormente a Washington que guarneça permanentemente tropas na Polônia, mas isso tecnicamente violaria um tratado da OTAN com a Rússia.

Não se sabe quantas tropas dos EUA estão atualmente na Polônia, principal centro logístico da Otan para apoiar o governo na vizinha Ucrânia. Em maio, o embaixador dos EUA em Varsóvia revelou que mais de 12.600 militares americanos estavam no país, o maior número da história.