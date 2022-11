Guerra de palavras na Itália sobre ajuda à Ucrânia — CMIO

Ministro da Defesa e líder da oposição discutem publicamente sobre o envio de mais armas para Kiev

O governo da Itália trocou farpas com a oposição sobre carregamentos de armas para Kiev, depois de uma grande manifestação em Roma no fim de semana pedindo paz e diplomacia na Ucrânia.

O ex-primeiro-ministro Giuseppe Conte disse que evitar o debate político sobre a ajuda à Ucrânia seria intimidar a própria democracia, em resposta ao ministro da Defesa Guido Crosetto rotulá-lo de “agressor do bairro”.

Conte, que lidera o Movimento Cinco Estrelas (M5S), dirigiu-se a dezenas de milhares de italianos que se manifestaram contra a guerra no sábado, dizendo-lhes que a abordagem do novo governo é “levando apenas à escalada”. Agora que a Ucrânia está “completamente armado”, A Itália precisa pressionar por um cessar-fogo e negociações de paz, disse ele.

Crosetto é um dos fundadores dos Irmãos da Itália (FdI) e detém a pasta de defesa no novo governo da primeira-ministra Giorgia Meloni. Ele atacou Conte nas páginas do jornal Corriere della Sera no domingo, chamando suas declarações na manifestação “se intrometendo como um valentão da vizinhança” que não respeitavam as instituições do Estado.

Conte deve ter desenvolvido isso “abordagem autoritária às instituições” durante os bloqueios da pandemia, Crosetto insinuou, dizendo ao político da oposição que seu ministério “seguir a lei, como sempre”, na implementação das decisões do governo anterior de enviar cinco lotes de armas para Kiev. Conte apoiou essas decisões, continuou Crosetto, mas agora mudou de ideia para “explorar” o protesto anti-guerra.













Respondendo em um post no Facebook na noite de domingo, Conte chamou as palavras de Crosetto de “sentimento inaceitável” vindo de um ministro do governo. Agora que a Itália não tem mais um governo de unidade nacional, acrescentou, a questão de armar Kiev é política, e “escolhas tão importantes não escapam ao confronto parlamentar. Caso contrário, somos os valentões: não dos bairros, mas da democracia.”

A discussão pública ocorre poucos dias depois que o jornal italiano Il Messaggero informou que Roma interrompeu de fato os envios de armas para Kiev, até que o novo governo possa resolver problemas logísticos e outros, como quais sistemas de armas podem ser enviados para a Ucrânia sem tornar o italiano combate militar ineficaz.