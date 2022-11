Especialistas americanos estão de costas para a China – CMIO

Escritores que opinam sobre a culpa da China na deterioração das relações com os EUA confundem causa e efeito

Nos últimos anos, mas principalmente após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCC), que acabou de ser concluído no final de outubro, escritores ocidentais se apressaram em acusar Pequim de se tornar antiocidental. Isso é visto em vários exemplos de escritores ocidentais, como Evan Osnos, da New Yorker, ou um artigo de culpa da China por excelência, publicado recentemente por Thomas Friedman, do New York Times.

Em seu artigo, intitulado “Como a China Perdeu a América,” Friedman diz que há quatro tendências na China que azedaram a relação EUA-China: manipulação de mercado, hipernacionalismo, política externa agressiva e Pequim “zero-covid” política. Mas ele não elabora esses pontos de forma convincente e não reconhece até que ponto as próprias políticas de Washington são culpadas pela mudança percebida da China em relação ao Ocidente.

Em primeiro lugar, muito do que é chamado de roubo de propriedade intelectual (que Friedman menciona em seu artigo) é apenas difusão intelectual comum. O FBI iniciou toda uma ‘Iniciativa China’ para investigar tais casos nas principais universidades e empresas dos EUA – e surgiu quase completamente de mãos vazias a ponto de ter que ser fechado por se transformar em um veículo para o racismo anti-asiático.













Isso também não reconhece a extensão da manipulação de mercado dos próprios EUA, nomeadamente através da pura influência que suas multinacionais têm na criação de políticas comerciais e econômicas, ou seu uso promíscuo de sanções unilaterais. Os EUA também violam rotineiramente seus deveres da Organização Mundial do Comércio (OMC) em sua guerra comercial contra Pequim. A organização até permitiu que a China imponha tarifas sobre US$ 645 milhões em importações por negligência comercial dos EUA em janeiro.

Para um americano chamar a China de hipernacionalista é risível. Os EUA são o país mais caricatural da história da nossa espécie: as crianças na maioria das escolas públicas são obrigadas a jurar lealdade à bandeira todas as manhãs, os americanos só conhecem um idioma em média e a bandeira americana está pendurada em todos os lugares no país. O povo chinês é, no geral, muito menos chauvinista e mais aberto.

Da mesma forma, é difícil aceitar insinuações da suposta “agressivo” política externa a sério também. A República Popular da China nunca iniciou uma guerra desde seu início e não se envolveu em uma guerra por procuração em décadas. Compare isso com o fato de que os EUA estiveram em guerra por quase todos os anos de sua existência desde 1776. Na verdade, é a política externa agressiva dos EUA que está provocando a resistência de Pequim.

Finalmente, no ponto zero-Covid, esta é apenas uma política sensata. Praticamente todos os países do mundo cederam à pressão pública para relaxar as restrições relacionadas ao Covid. Isso é bastante compreensível por causa de quão ineficazes eles eram na maioria dos países. Mas isso não muda o fato de que o Covid-19 é uma doença extremamente mortal e debilitante que continua matando muitas pessoas e deixando muitas outras incapacitadas. Se alguém pudesse optar por eliminar o Covid-19 da sociedade, por que não o fariam? Felizmente, a China usou efetivamente sua tecnologia para fazer exatamente isso – e funciona.

Um relatório de janeiro do Citigroup, com base em três pesquisas realizadas pela Câmara de Comércio Americana da China, a Câmara de Comércio da UE da China e a Organização de Comércio Exterior do Japão, descobriu que a China é seu destino de investimento favorito. Entre os principais motivos listados estava a resiliência da cadeia de suprimentos do país e a eficácia de seus controles Covid-19.













Aqui está a verdadeira história de por que Friedman e outros estão atacando a China: quando Pequim começou suas políticas de reforma e abertura, esperava-se que essa explosão de capital americano no país estivesse de mãos dadas com a mudança de regime. Isso não aconteceu. Na verdade, os líderes da China anteciparam isso e fizeram movimentos para garantir que isso não acontecesse. E os principais intelectuais americanos estão loucos por isso. Essa é a versão sparknotes.

Para citar o líder da China durante o início do período de abertura e reforma, Deng Xiaoping: “Não importa em que grau a China se abra para o mundo exterior e admita capital estrangeiro, sua magnitude relativa será pequena e não poderá afetar nosso sistema de propriedade pública socialista dos meios de produção.”

Muito tem sido dito sobre o suposto sentimento anti-Ocidente e ideologia comunista hardcore do presidente chinês Xi Jinping, mas isso não reconhece que a República Popular da China sempre foi um estado socialista de partido único – e ferozmente independente – desde seu início. E, assim como os EUA passaram décadas fazendo, farão tudo o que estiver ao seu alcance para que as nações independentes concordem com sua maneira de fazer as coisas, por exemplo, o que agora é chamado de ‘ordem internacional baseada em regras’.

Friedman e outros que estão culpando Pequim por iniciar a deterioração do relacionamento EUA-China não vivem no mundo dos fatos e da causalidade. Eles vivem em um mundo nublado e distorcido além do reparo pelo excepcionalismo dos EUA. Não é nada que a China tenha feito ou não que seja culpado pela deterioração da visão dos americanos sobre Pequim; em vez disso, são essas mesmas pessoas girando sua agenda e desinformando o público.