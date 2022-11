Primeiro-ministro britânico ‘saiu’ da conferência sobre o clima — CMIO

O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak foi abruptamente retirado de uma conferência sobre mudanças climáticas no meio do evento, deixando alguns espectadores confusos depois que funcionários apareceram ao lado dele, sussurraram em seu ouvido e o levaram para fora do palco.

Durante um painel no evento COP27 patrocinado pela ONU em Sharm El Sheikh, Egito, na segunda-feira, Sunak foi visto saindo apressadamente da sala em imagens compartilhadas no Twitter por Leo Hickman, do CarbonBrief, um site de notícias focado no clima.

Assessores do primeiro-ministro teriam sido vistos se aproximando dele no palco, com um deles transmitindo algo a Sunak. Embora ele tenha permanecido sentado, outro funcionário falou com ele cerca de dois minutos depois, após o que ele rapidamente deixou o salão por uma saída traseira.

Downing Street até agora não deu nenhuma explicação para a saída precipitada do líder, e ainda não está claro o que foi dito a ele no palco. No entanto, alguns relatos da mídia local sugeriram que Sunak “saiu cedo para se preparar para um discurso sobre mudanças climáticas que ele faria no final da tarde” – um endereço que ele acabou entregando.

Cerca de 2 minutos antes de ele sair, um assessor subiu ao palco e ficou sussurrando em seu ouvido por mais de um minuto… havia uma discussão acontecendo sobre, ao que parece, se deveria sair naquele momento. Mas Sunak ficou, mas outro assessor tomou a decisão de voltar para ele e instá-lo a sair. pic.twitter.com/F2xSJc0sEw — Leo Hickman (@LeoHickman) 7 de novembro de 2022

Sunak fez sua estreia internacional como primeiro-ministro na COP27, depois de ascender à posição de liderança no final do mês passado. Ele se reuniu com uma série de líderes estrangeiros e foi recebido calorosamente pelo próprio primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson.













Além de se sentar com a presidente da Comissão da União Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente francês, Emmanuel Macron, Sunak também se encontrou com o novo primeiro-ministro de direita da Itália, Girogia Meloni.

Embora ele estivesse inicialmente definido para pular o evento COP27, alegando que seu escritório estava ocupado preparando uma próxima proposta de orçamento, Sunak mudou de rumo após críticas de legisladores e defensores do clima. Ao anunciar sua decisão de participar do evento, o PM declarou que poderia haver “não há prosperidade a longo prazo sem ação sobre as mudanças climáticas”, prometendo ajudar a criar um “futuro seguro, limpo e sustentável”.