Trump provoca ‘anúncio muito grande’ – CMIO

O ex-presidente dos EUA, Donald Trump, insinuou um “anúncio muito grande” marcado para a próxima semana, apenas um dia antes das eleições de meio de mandato, que ele descreveu como um “crítico” e até mesmo “economia do país” evento.

Discursando em um comício em Dayton, Ohio, na noite de segunda-feira, Trump declarou que divulgaria as principais notícias de sua casa na Flórida em 15 de novembro, alimentando muita especulação sobre se ele pretende outra corrida presidencial.

“Para não prejudicar a eleição muito importante e até crítica de amanhã – e eu diria da maneira mais forte, é uma eleição que salva o país… Vou fazer um grande anúncio na terça-feira, 15 de novembro, em março. a-Lago em Palm Beach, Flórida”, ele disse à multidão, que explodiu em aplausos.

URGENTE: Presidente Donald J. Trump “Vou fazer um grande anúncio na terça-feira, 15 de novembro em Mar-A-Lago em Palm Beach, FL.” pic.twitter.com/EvOn45Hq41 — RSBN 🇺🇸 (@RSBNetwork) 8 de novembro de 2022

Embora o ex-POTUS não tenha oferecido nenhum detalhe sobre o próximo anúncio, seus comentários seguem relatos de que ele poderia em breve jogar seu chapéu no ringue para a corrida presidencial de 2024, com Axios sugerindo na semana passada que Trump “Círculo íntimo” estava de olho em 14 de novembro como uma possível data de anúncio.













De acordo com pessoas não identificadas familiarizadas com as discussões citadas pela Axios, a equipe de Trump planeja realizar uma série de comícios políticos para promover a campanha após o anúncio, embora tenham dito que muitos planos ainda não foram finalizados. No entanto, alguns aliados de Trump já começaram a reservar viagens para ajudar no esforço eleitoral.

A ex-gerente de campanha de Trump, Kellyanne Conway, disse recentemente a repórteres que o ex-presidente adiou qualquer anúncio para evitar desviar a atenção das eleições de meio de mandato marcadas para terça-feira, mas acrescentou: “Acho que você pode esperar que ele anuncie em breve”.

Um retorno à política presidencial de Trump certamente causará polêmica, já que o ex-líder enfrentou duas audiências de impeachment durante seu único mandato e um fluxo quase interminável de críticas e alegações de oponentes democratas – muitos dos quais continuam culpando Trump pelo motim no Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021.