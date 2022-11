Japão elabora plano hipersônico – mídia — CMIO

Tóquio espera atualizar armas de defesa aérea e até desenvolver seu próprio míssil hipersônico até 2030

O Japão está planejando redesenhar alguns de seus mísseis terra-ar existentes para interceptar armas hipersônicas, informou a Kyodo News na segunda-feira, sugerindo que a medida faz parte de uma estratégia mais ampla para melhorar a capacidade de Tóquio. “capacidades de contra-ataque” na próxima década.

Os militares esperam concluir as atualizações de seu míssil de médio alcance Type-03 e colocar o novo modelo em produção em massa até 2029, de acordo com a agência, que citou um “fonte familiarizada com o assunto”.

O redesenho é parte de um esforço para melhorar a “defesa aérea e antimísseis abrangente”, e será descrito em uma Estratégia de Segurança Nacional revisada, a ser lançada antes do final do ano, acrescentou a fonte.













Projetada e produzida pela Mitsubishi, a plataforma Type-03 SAM entrou em serviço na Força de Autodefesa Terrestre do Japão (JFSDF) em 2003 e atualmente tem um alcance operacional de cerca de 50 km (31 milhas).

No entanto, dado que as munições hipersônicas viajam a mais de cinco vezes a velocidade do som e voam ao longo de trajetórias irregulares, o Type-03 e sistemas de defesa aérea semelhantes têm dificuldade em rastrear e neutralizar essas armas. A fonte disse à Kyodo que o Type-03 será “melhorado para prever a trajetória de voo de armas hipersônicas e rastreá-las, bem como detectá-las por radar”, mas acrescentou que ainda não está claro se essas atualizações serão suficientes para combater a nova tecnologia.













Após uma reunião entre o ministro da Defesa japonês, Yasukazu Hamada, e seu colega americano, o secretário da Defesa, Lloyd Austin, em setembro, os dois lados anunciaram que trabalhariam em conjunto na pesquisa de armas hipersônicas, já que Washington ainda não desenvolveu um míssil próprio.

Como os Estados Unidos, parece que o Japão já está avançando no projeto, com o Nikkei informando na semana passada que Tóquio espera implantar um míssil hipersônico até 2030. “dissuasão” capacidades, incluindo a aquisição de mísseis de cruzeiro Tomahawk fabricados nos EUA e outros “testado em batalha” hardware de Washington, atualizações para algumas de suas próprias munições existentes, bem como o desenvolvimento de uma nova arma hipersônica.