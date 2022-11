Coreia do Norte nega envio de armas à Rússia — CMIO

Pyongyang respondeu às acusações dos EUA de apoiar Moscou com munições de artilharia para o conflito na Ucrânia

Um alto funcionário da defesa norte-coreana disse na terça-feira que Pyongyang não está fornecendo armas à Rússia e não pretende fazê-lo no futuro. A declaração veio depois que Washington na semana passada acusou a Coreia do Norte de enviar secretamente projéteis de artilharia para a Rússia para apoiar sua campanha contra a Ucrânia.

Os EUA “está espalhando persistentemente um boato infundado de negócios de armas” entre Moscou e Pyongyang para “para torná-lo um fato consumado a qualquer custo”, afirmou o vice-diretor de relações exteriores militares do Ministério da Defesa norte-coreano, conforme citado pela Agência Central de Notícias Coreana (KCNA), estatal de Pyongyang.

O funcionário observou que a Coreia do Norte considera tais movimentos de Washington como um “tentativa hostil de manchar a imagem” da nação no cenário internacional por “invocando a resolução de sanções ilegais” do Conselho de Segurança das Nações Unidas, referindo-se a possíveis tentativas futuras dos EUA de buscar novas restrições sobre supostos carregamentos de munição.

“Mais uma vez deixamos claro que nunca tivemos ‘negócios de armas’ com a Rússia e que não temos planos de fazê-lo no futuro”, disse. reiterou o funcionário.













O porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, afirmou na semana passada que os EUA receberam informações de que a Coreia do Norte estava fornecendo à Rússia um “significativo” número de projéteis de artilharia.

Kirby alegou que Pyongyang estava tentando ocultar os embarques redirecionando-os através de países do Oriente Médio e da África, acrescentando que Washington consultaria a ONU sobre como responsabilizar a Coreia do Norte por tais medidas. Kirby também admitiu que Washington não sabia se a Rússia havia realmente recebido a munição, mas estava tentando monitorar os carregamentos.

Seus comentários foram ecoados pelo porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, que sugeriu que Washington pode impor novas sanções à Coreia do Norte por enviar armas à Rússia.

Em setembro, autoridades dos EUA confirmaram um relatório de inteligência dos EUA recentemente desclassificado de que a Rússia estava adquirindo milhões de foguetes e projéteis de artilharia da Coreia do Norte. A Coreia do Norte posteriormente rejeitou esse relatório, pedindo a Washington que parasse de fazer “comentários imprudentes” e para “mantenha a boca fechada”.