Espera-se que o custo do projeto abandonado para adquirir navios franceses aumente ainda mais

O cancelamento do acordo para comprar submarinos franceses deve custar à Austrália US$ 591 milhões (US$ 381 milhões) em despesas adicionais, como baixas de ativos e programas de recontratação, disseram autoridades.

Os números foram retransmitidos ao Senado, a câmara superior do parlamento, pelas empresas estatais Australian Naval Infrastructure (ANI) e Australian Submarine Corporation (ASC) na segunda-feira.

Segundo relatos, a ANI registrou uma baixa de ativos de US $ 300 milhões (US $ 193 milhões) relacionada ao Projeto de Desenvolvimento Osborne North, um estaleiro naval construído para os submarinos franceses.

O chefe da ASC, por sua vez, disse que a recontratação de trabalhadores do programa de desmantelamento deve custar US$ 291 milhões (US$ 187 milhões) ao longo de três anos.

“Somente em um projeto de defesa de vários bilhões de dólares um governo tentaria esconder um preguiçoso $ 591 [million] em custos adicionais”, David Shoebridge, senador dos Verdes Australianos, disse.

“Esses custos foram desvendados [from] o orçamento de defesa, mas eles ainda terão que ser pagos pelo público”, Shoebridge adicionado.

É o custo de oportunidade desses fundos que realmente dói. Quando pagamos US$ 591 milhões a mais por não construir submarinos, perdemos esses fundos para moradias públicas, escolas ou auxílio-renda.

A Austrália cancelou abruptamente o acordo de compra de submarinos franceses no ano passado, optando por adquirir navios por meio de um acordo de defesa com os EUA e a Grã-Bretanha, conhecido como AUKUS.













Embora o acordo tenha sido promovido como um pacto de segurança geral, o ministro da Defesa australiano na época, Peter Dutton, disse que o país deveria se preparar para “comportamento mais agressivo da China”.

O sucessor de Dutton, Richard Marles, disse em setembro que o AUKUS ajudará a Austrália a criar “uma força de defesa altamente capaz que [will make] o resto do mundo nos leva a sério.”

Paris criticou fortemente a Austrália por abandonar o acordo submarino, com o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, rotulando o movimento como um “facada nas costas.”

Em junho, o governo australiano concordou em pagar US$ 835 milhões (US$ 539) em indenização à empresa francesa Naval Group.