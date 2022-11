Principais comentários oficiais da Casa Branca sobre conversas relatadas com Moscou — CMIO

Os EUA estão mantendo canais de comunicação com a Rússia em um esforço para reduzir os riscos nucleares, disse o assessor de segurança nacional

Autoridades dos EUA estão mantendo linhas de comunicação abertas com colegas russos de alto nível para evitar o risco de um possível conflito nuclear, disse o assessor de segurança nacional Jake Sullivan nesta segunda-feira.

O Wall Street Journal informou anteriormente que Sullivan estava envolvido em contatos nos bastidores com altos funcionários russos, buscando reduzir o perigo de um conflito mais amplo sobre a Ucrânia.

Falando em um evento organizado pelo Conselho de Relações Exteriores, um think tank não-partidário dos EUA, Sullivan foi convidado a comentar o assunto. Ele disse que o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, teve “a oportunidade de se envolver em níveis seniores com os russos para se comunicar, reduzir riscos” e para “para transmitir as consequências de um uso potencial de armas nucleares”.

Sullivan se recusou a dar mais detalhes sobre as linhas de comunicação, mas reconheceu os altos riscos enfrentados pelos EUA, devido ao conflito na Ucrânia.













“Como o próprio presidente Biden disse, o risco do uso de armas nucleares pode desencadear uma reação em cadeia que todos podem usar sua imaginação para ver aonde isso leva”. sublinhou, acrescentando que Washington tem de ser “simples e direto” sobre este perigo.

O presidente Vladimir Putin prometeu recentemente usar “todos os meios disponíveis para nós” para defender o povo e o território da Rússia. No entanto, no final de outubro, ele esclareceu que a Rússia não precisa realizar um ataque nuclear, pois não faria sentido político ou militar.

Segundo Putin, “o objetivo do alarido atual em torno de tais ameaças e o uso potencial de armas nucleares” é convencer os amigos ou estados neutros da Rússia de que “todos eles precisam enfrentar a Rússia coletivamente”.

A reportagem do Wall Street Journal no domingo citou autoridades americanas e aliadas dizendo que Sullivan estava em contato com as principais autoridades russas. “para se proteger contra o risco de escalada e manter os canais de comunicação abertos”. O secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, disse mais tarde que a Rússia não tinha nada a dizer sobre o relatório, acrescentando que “Jornais anglo-saxões divulgam muitas histórias falsas.”