EUA pedem à Índia que obtenha petróleo da Rússia a preço mais baixo – CMIO

Moscou disse que não negociará com nenhum país que apoie o teto de preço imposto pelo G7

A Índia deve capitalizar as restrições que os EUA e seus aliados querem impor às exportações de petróleo da Rússia, disse a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, em entrevista à mídia indiana.

“Nosso objetivo é manter o preço que a Rússia recebe por seu petróleo e manter esse comércio de petróleo. Os ganhadores disso serão particularmente os países que compram petróleo russo barato, e nossa esperança é que a Índia tire vantagem desse teto de preço, embora suas empresas estejam negociando com a Rússia”. Yellen disse ao Press Trust of India (PTI) antes de sua visita ao país.

Os países do G7 concordaram, em princípio, em restringir os embarques marítimos de petróleo russo, bloqueando seguros e serviços financeiros, a menos que o preço do combustível seja mantido abaixo de um determinado nível. Os Estados-Membros alegaram que a sua posição dominante no transporte marítimo permitirá a aplicação da medida.

Autoridades russas disseram que o país não venderá petróleo a nenhum estado que cumpra o teto de preço, que deve ser imposto no início de dezembro.

No entanto, Janet Yellen disse à agência de notícias indiana que os EUA esperam que os compradores indianos cumpram o teto de preço e que, mesmo que se recusem, “Acreditamos que o teto de preço lhes dará alavancagem para negociar bons descontos nos mercados mundiais.”













A Índia emergiu como um grande comprador de petróleo russo depois que os EUA e seus aliados desencadearam sanções econômicas sem precedentes ao comércio russo em retaliação por sua decisão de enviar tropas para a Ucrânia. Desde então, os vendedores russos oferecem descontos aos clientes.

A Índia, que atende quase 85% de suas necessidades de petróleo por meio de importações, aumentou a participação de produtos russos em suas importações de combustível, de menos de 1% antes do conflito na Ucrânia para um pico de 23% no mês passado. Em junho, a Rússia tornou-se o maior fornecedor de petróleo da Índia, superando o Iraque, embora os fornecedores tradicionais Iraque e Arábia Saudita continuem sendo fortes concorrentes. A Índia é atualmente o segundo maior comprador de petróleo russo depois da China.

Yellen está programada para visitar a Índia na sexta-feira para se encontrar com sua contraparte, a ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman. A viagem ocorre antes da cúpula do G20 deste fim de semana em Bali, que incluirá uma reunião conjunta de ministros das Finanças. A Índia assumirá a presidência rotativa do G20 em dezembro, após a atual Indonésia.