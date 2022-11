Reino Unido pronto para anunciar acordo de gás com EUA após COP27

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, está prestes a anunciar um importante acordo de gás com os Estados Unidos após a cúpula da mudança climática COP27, informou a Reuters nesta segunda-feira (7).

As conversas sobre a “parceria de segurança energética” estão em seus estágios finais, com os EUA planejando vender bilhões de metros cúbicos de gás natural liquefeito para o Reino Unido no próximo ano, acrescentou o relatório.