País da UE nomeia principal preocupação para os cidadãos — CMIO

A transição verde não é uma prioridade para os poloneses em meio a uma crise de custo de vida, disse o presidente Andrzej Duda

O povo polonês está mais preocupado com seus próprios padrões de vida do que com o cumprimento das metas de mudança climática e esforços devem ser feitos para fazer a transição verde “custo-beneficio,” O presidente polonês Andrzej Duda disse na segunda-feira em seu discurso na cúpula do clima COP27 no Egito.

Em meio a uma iminente crise pan-europeia de energia e custo de vida neste inverno, o presidente disse que milhões de seus compatriotas não vão perguntar quantos de seus “objetivos climáticos ambiciosos” o governo conseguiu.

“O que eles vão perguntar é por que os recursos energéticos são tão caros e por que seus padrões de vida caíram tão drasticamente.” ele disse.

Portanto, ao perseguir os interesses da transição climática, é importante não se tornar “hipócritas do clima.“Transição”tem de ser rentável e servir a segurança energética,”, enfatizou Duda.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Varsóvia pondera reduzir as luzes de Natal

A situação energética na Polônia, o país mais dependente do carvão da Europa, foi agravada por um embargo da UE às importações russas, aumento dos preços do gás e a decisão de Moscou de cortar o fornecimento de gás natural ao país no final de abril.

O presidente polonês pediu “aumentando a pressão sobre a Rússia” e intensificando os esforços “tornar-se independente dos combustíveis fósseis russos”.

No mesmo dia, o governo polaco revelou que não só vai atrasar os planos de encerramento das minas de carvão, como também vai expandir a produção de carvão, apesar de ser uma das indústrias mais poluentes.