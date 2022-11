LUGANSK, 8 de novembro – RIA Novosti. Durante uma operação especial russa, militantes do batalhão de defesa territorial ucraniano “Chernihiv” mataram um idoso residente da aldeia de Voronovo controlada por Kyiv na época porque seus filhos foram para a milícia em 2014, Anna Soroka, conselheira do chefe do Lugansk República Popular, disse.