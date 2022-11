Escolas do Reino Unido enfrentam ‘tempestade perfeita’ – sindicato – CMIO

Os diretores são forçados a reduzir horas de trabalho e programas de apoio em meio às crises de custo de vida e energia

A maioria das escolas do Reino Unido está considerando cortes de pessoal devido ao aumento dos custos e financiamento insuficiente, disse o sindicato dos líderes escolares NAHT na terça-feira, citando os resultados da maior pesquisa já realizada.

Dos mais de 11.600 entrevistados que participaram da pesquisa, 66% disseram que terão que dispensar professores auxiliares ou reduzir suas horas. Metade dos participantes da pesquisa disse que estava pensando em reduzir o número de professores ou horas de ensino.

“A educação está realmente em um estado perigoso”, Paul Whiteman, secretário geral do NAHT, disse.

“Sem nenhuma gordura para cortar após uma década de austeridade, muitos milhares de escolas estão agora olhando para cair no déficit, a menos que façam cortes drásticos”.

Entre os fatores que contribuem para a “uma tempestade perfeita de custos” que as escolas estão resistindo, ele nomeou “custos em espiral para recursos e suprimentos”, bem como a crise energética, agravada pelas sanções anti-russas e pela diminuição do fornecimento de energia russo à Europa.













A pesquisa, realizada entre 27 de setembro e 14 de outubro, revelou que 51% das escolas vão adotar medidas para reduzir o consumo de energia, 58% planejam reduzir investimentos em equipamentos e 56% cortar gastos com manutenção.

Whiteman alertou que muitos serviços de apoio aos alunos, como saúde mental ou fonoaudiologia, ficarão indisponíveis. As escolas também não terão condições de fornecer ajuda extra para as famílias mais pobres, disse ele.

Enquanto os professores na Escócia, Inglaterra e País de Gales consideram uma ação industrial sobre as pressões do custo de vida, o Departamento de Educação disse estar ciente dos desafios que as escolas estão enfrentando. Acrescentou, conforme citado pela BBC, que todas as escolas podem se beneficiar do Energy Bill Relief Scheme e que o financiamento básico para as escolas aumentou para £ 53,8 bilhões este ano.

Enquanto isso, o Banco da Inglaterra em seu relatório de novembro descreveu as perspectivas para a economia do Reino Unido como “muito desafiante” e previu um “período de recessão prolongado”.

O regulador elevou as taxas de juros para uma alta de 33 anos de 3% em uma tentativa de conter “inflação muito alta”, que agora está em 10,1%.