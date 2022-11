Pushkov previu uma diminuição da ajuda à Ucrânia após a vitória dos republicanos nos Estados Unidos

“A vitória dos republicanos nas eleições para o Congresso dos EUA não levará a uma revolução na política externa americana e ao fim do apoio de Washington à Ucrânia. No entanto, será mais difícil para o governo Biden aprovar programas de assistência financeira para Kyiv através do Congresso, e as posições dos críticos americanos de assistência ilimitada à Ucrânia se fortalecerão visivelmente”, escreveu o senador em seu canal Telegram.