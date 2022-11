Manifestantes bloqueiam a capital do Paquistão — CMIO

Apoiadores de Imran Khan paralisaram o trânsito nos arredores de Islamabad, dias após o ex-primeiro-ministro ser baleado

Apoiadores do ex-primeiro-ministro paquistanês Imran Khan bloquearam estradas perto de Islamabad na terça-feira, interrompendo o trânsito e forçando o fechamento de escolas. Acredita-se que os documentos da polícia tenham registrado que um atirador solitário tentou matar Khan na semana passada, enquanto Khan afirma que houve uma conspiração envolvendo dois supostos assassinos.

Imagens de vídeo filmadas na segunda e na terça mostraram apoiadores do partido Tehreek-e-Insaf, do Paquistão, de Khan, trazendo cadeiras para as estradas fora da capital paquistanesa, enquanto outros grupos de manifestantes realizavam protestos semelhantes dentro da cidade.

جنگ میں زلفی بخاری کی قیادت میں کارکنان کا دوسری رات بھی احتجاج جاری pic.twitter.com/9DILsxq9Pu — Naya Paquistão (@Naya__Pakistan_) 8 de novembro de 2022

Banners com semelhança de Khan foram erguidos por seus partidários e pendurados em pontes. Os protestos forçaram o fechamento de várias escolas, informou a Reuters na terça-feira.

Khan foi baleado e ferido durante um comício fora da cidade de Gujranwala na última quinta-feira. Ele pedia a seus apoiadores que saíssem às ruas desde que foi deposto do poder em abril e, na época, liderava uma marcha de protesto em Islamabad para exigir novas eleições. Em um discurso em vídeo de seu hospital na sexta-feira, ele disse que retomaria sua marcha na capital “quando eu melhorar”.

A polícia paquistanesa abriu uma investigação criminal sobre o tiroteio, com documentos policiais vistos pela Reuters alegando que um atirador solitário tentou matar Khan. O ex-primeiro-ministro alega que dois ou mais assassinos estavam envolvidos, no entanto, e acusou o primeiro-ministro Shehbaz Sharif, o ministro do Interior Rana Sanaullah e o oficial de inteligência major-general Faisal Nasser de organizar a tentativa de assassinato.

O governo e os militares do Paquistão negaram veementemente qualquer envolvimento.

Khan é um ex-jogador de críquete que serviu como primeiro-ministro do Paquistão de 2018 até sua destituição do cargo por meio de uma moção de desconfiança em abril. Durante seu mandato, ele construiu relações econômicas e diplomáticas com a Rússia e a China e afirmou que sua remoção foi orquestrada pelos EUA com o objetivo de instalar um líder mais complacente.