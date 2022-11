EUA pedem 'nos bastidores' que bancos do país mantenham laços com Rússia, diz Bloomberg

JPMorgan Chase e Citigroup preferiram não comentar a situação , enquanto o porta-voz do Tesouro detalhou que havia lançado um guia para o setor bancário informando que as atividades relacionadas à ajuda humanitária, energia e agricultura estão autorizadas.

No entanto, os bancos norte-americanos tratam com cautela os negócios com as empresas russas, enquanto a administração Biden tenta convencê-las a continuarem com a cooperação “como parte de seus esforços para evitar uma crise alimentícia no planeta”, ressalta a Bloomberg.