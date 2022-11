A mídia chamou os problemas que impedem a votação em algumas áreas nos Estados Unidos

“Os eleitores do condado de Mercer, em Nova Jersey, estão votando manualmente devido a problemas com os dispositivos de votação”, relata a CNN.

O distrito inclui várias cidades, diz o relatório. O trabalho está em andamento para eliminar os problemas, as autoridades locais citaram o canal de TV. O relatório disse que problemas técnicos podem atrasar a contagem dos votos no círculo eleitoral.

Em algumas assembleias de voto no Texas, há problemas com dispositivos para registrar eleitores, informa o canal. O motivo foi a transferência dos relógios de domingo para o horário de inverno, segundo o relatório.

A NBC News citou autoridades do estado da Carolina do Norte falando de eleitores que enfrentam intimidação nas assembleias de voto. Eleitores em alguns distritos relataram assédio e intimidação aos funcionários, em particular, estudantes que voltavam das assembleias de voto para as aulas sofreram agressões, funcionários das comissões eleitorais foram fotografados em algumas assembleias de voto, eleitores foram filmados em outras, relata o canal de TV. As autoridades chamam os incidentes de isolados e os entendem, diz a mensagem.