China exibe novo míssil hipersônico – CMIO

Com o presidente Xi ordenando que seus militares aumentem a força, o aparecimento do míssil está sendo visto como um aviso aos EUA

A China revelou seu mais recente míssil hipersônico anti-navio, uma versão do YJ-21, ao público pela primeira vez em um show aéreo na terça-feira, informou o South China Morning Post. Em meio ao aumento da tensão com os EUA sobre Taiwan, a revelação do míssil está sendo vista como uma mensagem para Washington.

Dois mísseis com a designação ‘2PZD-21’ foram vistos sob as asas de um bombardeiro estratégico Xian H-6K na abertura do Airshow China na cidade costeira de Zhuhai, informou o jornal de Hong Kong. O YJ-21 foi visto anteriormente em vídeo sendo testado a partir de um destróier da Marinha do Exército de Libertação Popular em abril, quando o USS Abraham Lincoln participou de exercícios conjuntos com o Japão perto da península coreana.

Outros relatos da mídia sugeriram que os mísseis, vistos vários dias antes, são na verdade variantes do CM-401, anteriormente conhecido como mísseis hipersônicos lançados por caminhão ou navio com um alcance menor de 300 quilômetros.

Até agora, as melhores imagens do H-6K número de série 11097 com o novo míssil balístico sob suas asas. (Imagens via @航空工业 e @瘦驼 do Weibo) pic.twitter.com/XfcwQ8fqqn — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) 3 de novembro de 2022

Com o show aéreo ocorrendo depois que a China e Taiwan realizaram exercícios militares concorrentes após a visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipei em agosto, apresentar o míssil é uma tentativa de "Avisando os EUA para não intervirem no plano de Pequim de retomar Taiwan à força, pois nenhum dos sistemas de defesa aérea dos EUA é capaz de interceptar o míssil hipersônico". o analista de defesa Andrei Chang disse ao jornal.













Pequim declarou publicamente que pretende reintegrar Taiwan ao continente chinês por meios pacíficos. Em um white paper publicado em agosto, o governo chinês afirmou esse compromisso com os meios pacíficos, mas reservou “a opção de tomar todas as medidas necessárias”.

De forma semelhante ao míssil hipersônico Kh-47 Kinzhal, com capacidade nuclear da Rússia, acredita-se que o YJ-21 tenha um alcance de mais de 2.000 quilômetros. Moscou desdobrou o Mach 12 Kinzhal contra alvos estáticos na Ucrânia, mas não o disparou contra navios de guerra, que foi projetado para afundar em um único ataque.

Quando o Airshow China começou, o presidente chinês Xi Jinping pediu na terça-feira que o Exército de Libertação Popular estivesse pronto para “Defender resolutamente a soberania nacional, a segurança e os interesses de desenvolvimento”. Com o mundo passando por mudanças “invisível em um século”, Xi disse que todo o exército “deve implementar o [Communist] A ideia do Partido de fortalecer o exército na nova era.”