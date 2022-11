Mídia: EUA podem implantar porta-aviões no mar do Japão se Coreia do Norte realizar teste nuclear

Para destacar os laços trilaterais de Washington com Seul e Tóquio, os seus aliados mais próximos na Ásia, o chefe do Comando dos EUA no Indo-Pacífico, o almirante John Aquilino, pode ser acompanhado por oficiais de alto escalão das Forças de Autodefesa do Japão e das Forças Armadas da Coreia do Sul a bordo de porta-aviões nuclear que navega no mar do Japão, disseram fontes.