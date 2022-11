O Parlamento Europeu vai exigir uma explicação de Musk por causa do Twitter

BRUXELAS, 8 de novembro – RIA Novosti. Membros da facção liberal do Parlamento Europeu (Renew Europe) propuseram convidar o novo dono do Twitter, Elon Musk, para audiências parlamentares para discutir as reformas que ele está implementando na rede social.

Uma carta correspondente foi enviada à presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, disse a facção no Twitter.

“As audiências com Musk no Parlamento Europeu permitiriam aos eurodeputados esclarecer suas ações e planos. A direção do movimento é preocupante: liberdade de expressão – sim. Mas não podemos tolerar violações da lei europeia ou um retorno ao” oeste selvagem “. escreveu um dos autores da proposta, uma parlamentar holandesa Sophie in’t Weld.

Os eurodeputados, em particular, temem um “enfraquecimento das normas” na rede social, enquanto se trava a “ mais importante do que nunca a luta contra a interferência eleitoral, a desinformação e o discurso de ódio”.

“Musk deve vir até nós para entender as regras do jogo na Europa”, escreveu Dita Charnazova, eurodeputada da República Tcheca, por sua vez.

Elon Musk, dono da SpaceX e da Tesla, comprou o Twitter por US$ 44 bilhões. Prometeu modernizar a rede social, tornando-a aberta a todas as opiniões, anunciou o regresso gradual de contas anteriormente eliminadas, e já conseguiu despedir não só a antiga gestão, mas também alguns dos funcionários da rede social. Entre as iniciativas de Musk está uma assinatura paga para contas verificadas.

Mais cedo, a União Europeia aprovou novas regras para o funcionamento das principais plataformas digitais globais destinadas a combater conteúdos ilegais.

Na UE, em particular, haverá uma “Lei de Serviços Digitais”, que estabelecerá certas restrições ao conteúdo digital, bem como uma “Lei de Mercados Digitais”, que regulará a forma como os gigantes da tecnologia fazem negócios.