Pelosi revela o que poderia forçá-la a se aposentar — CMIO

A presidente da Câmara dos EUA, de 82 anos, se esquivou de uma pergunta da CNN sobre se ela já havia decidido se aposentar

O ataque ao marido da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, Paul, desempenhará um papel em sua decisão de permanecer no Congresso ou renunciar, admitiu a política quando pressionada pela CNN sobre seus planos de aposentadoria na terça-feira. No entanto, ela também se esquivou de uma pergunta sobre se ela já havia tomado a decisão final.

“Minha decisão seria afetada pelo que aconteceu na última semana ou duas”, ela disse a Anderson Cooper, da CNN. Pressionada por Cooper sobre se ela se referia ao ataque ao marido, Pelosi disse “Sim.”

No entanto, ela deixou a questão sobre se ela havia tomado a decisão de se aposentar sem resposta. A oradora disse que estava “alegre” quando Cooper admitiu que não se daria ao trabalho de perguntar se os democratas perdendo a maioria na Câmara provocariam sua renúncia.













A entrevista foi ao ar enquanto os americanos vão às urnas para as eleições de meio de mandato, com os republicanos projetados para ganhar a maioria na Câmara, potencialmente pondo fim ao mandato de Pelosi como presidente. As pesquisas também provocaram algumas especulações sobre os planos de aposentadoria do homem de 82 anos.

A entrevista à CNN foi a primeira de Pelosi desde o ataque ao marido, Paul, também de 82 anos, ocorrido há duas semanas na residência do casal em São Francisco. Um agressor identificado como David DePape invadiu a casa procurando por ela, de acordo com o FBI. O homem supostamente planejava levá-la como refém, mas acabou atingindo o marido com um martelo na cabeça, mãos e braços.

Paul Pelosi passou por cirurgia e recebeu alta do hospital em 4 de novembro. Nancy Pelosi disse à CNN na terça-feira que foi “muito difícil” para ela saber que ela era o verdadeiro alvo do ataque, mas que seu marido estava “aquele que está pagando o preço”.