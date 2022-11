Ex-congressista dos EUA: republicanos devem fechar 'torneira de dinheiro' para Ucrânia

“Primeiro, a liderança do Partido Republicano deve prometer acabar com o despejo massivo de dinheiro por torneira aberta pelo atual Congresso para a Ucrânia”, disse Paul em artigo publicado pela EurasiaReview na segunda-feira (7). “Esta seria uma decisão fortemente apoiada pela base republicana.”

Paul, que é ex-membro do Partido Republicano, é conhecido por posicionamentos não intervencionistas na política externa, tendo defendido inclusive a retirada dos EUA da OTAN e se oposto à invasão do Iraque em 2003, entre outras guerras e intervenções militares instigadas pelos EUA.

As eleições de meio de mandato nos EUA ocorrem nesta terça-feira (8) para determinar o controle da Câmara dos Representantes e do Senado dos EUA. Os republicanos são os favoritos a ganhar maioria em ambas as casas do Congresso.