MOSCOU, 8 de novembro – RIA Novosti. O primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, junto com aliados, está pronto para “expressar insatisfação” com qualquer autoridade russa na próxima cúpula do G20 em Bali, informa o jornal Independent, citando o representante de Sunak.

“O primeiro-ministro acredita que seria certo se nós, coletivamente com nossos aliados, expressássemos insatisfação com qualquer autoridade russa… presente no G20 sobre sua guerra ilegal em andamento”, disse o porta-voz do primeiro-ministro britânico.

Segundo o jornal, o representante do primeiro-ministro não respondeu à pergunta se Sunak se sentará ao lado do presidente russo Vladimir Putin na cúpula do G20 se o líder russo decidir participar dela.

O presidente Putin disse em 31 de outubro que ainda não havia decidido participar da cúpula do G20. O secretário de imprensa do líder russo, Dmitry Peskov, disse na segunda-feira que a decisão sobre a participação do presidente da Rússia na cúpula do G20 será conhecida antes do final da semana.

A décima sétima cúpula do G20 será realizada em Bali de 15 a 16 de novembro. A cúpula será a culminação de uma série de reuniões de nível ministerial, grupos de trabalho e grupos de engajamento que ocorreram durante o ano da presidência indonésia do G20.