Política energética de Biden pode pesar no bolso de todo o mundo na hora de comprar gasolina?

“A curto prazo, é claro, os preços aumentarão. Em primeiro lugar, em dezembro a Rússia terá de se retirar do mercado europeu de petróleo transportado por via marítima. Naturalmente, vai ser exigido que se encontre um número necessário de navios que possam transportar o petróleo russo para a Ásia ou para outros países que depois revenderão o petróleo russo por todo o mundo , […] mas estes custos vão baixar e, eventualmente, poderemos comparar o que aconteceu no início do ano e agora, ou seja, quando o desconto do petróleo russo começou a baixar substancialmente. Penso que acontecerá o mesmo. Os fornecedores russos acabarão encontrando uma forma de fornecer petróleo aos novos mercados, ou a Rússia encontrará uma forma de fornecer também o seu petróleo aos antigos mercados de onde saiu”, acrescentou.