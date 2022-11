Elon Musk confirma que serviço de verificação do Twitter vai ser pago pelo usuário

Elon Musk confirmou, nesta terça-feira (8), que até ele vai precisar pagar para ter uma marca de “verificado” em sua conta no Twitter. A necessidade de pagar pela marca azul foi revelada pelo magnata dos negócios durante uma troca de mensagens na rede com a escritora Heidi Briones, que perguntou: “Você vai pagar os US$ 8 [cerca de R$ 41,19], Elon?”. O chefe da rede não pestanejou e respondeu “100%”.