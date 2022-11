Gigante de transporte alerta para ‘nuvens escuras no horizonte’ — CMIO

O grupo de transporte dinamarquês Maersk alertou esta semana sobre a desaceleração da demanda por transporte e logística e disse que reduziu sua previsão de demanda de contêineres para este ano.

“Está claro que as taxas de frete atingiram o pico e começaram a se normalizar durante o trimestre, impulsionadas tanto pela diminuição da demanda quanto pelo alívio do congestionamento da cadeia de suprimentos”. O CEO da Maersk, Soeren Skou, disse em um comunicado.

A maior empresa de transporte marítimo do mundo, muitas vezes vista como um barômetro do comércio global, agora espera que a demanda de contêineres contraia entre 2% e 4% em 2022, abaixo da projeção anterior de +1% a -1%.

“Com a guerra na Ucrânia, uma crise de energia na Europa, inflação alta e uma recessão global iminente, há muitas nuvens escuras no horizonte”. Sku avisou. “Isso pesa no poder de compra do consumidor, o que, por sua vez, afeta a demanda global de transporte e logística. Embora esperemos que uma desaceleração da economia global leve a um mercado mais suave no oceano, continuaremos a buscar as oportunidades de crescimento em nosso negócio de logística,” ele adicionou.

As taxas de frete subiram de acordo com a maior demanda do consumidor durante a pandemia, resultando em portos congestionados e atrasos. Embora as taxas tenham caído desde então, ainda custa mais enviar um contêiner do que antes da pandemia.

A Maersk antecipa que sua taxa média de contrato ainda será maior este ano do que em 2021, embora agora espere que o valor seja US$ 200 menor por contêiner do que sua previsão de agosto.

Na quarta-feira, a empresa divulgou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) de US$ 10,9 bilhões para o trimestre, acima da projeção do consenso dos analistas de US$ 9,8 bilhões e cerca de 60% acima do mesmo período do ano passado.

